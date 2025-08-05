Состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой назвали тяжелым

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до 39 человек

Пять пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом в Тульской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

По его данным, в ДТП пострадали 39 человек, включая пятерых детей. Госпитализировали 35 пассажиров, трое из них — несовершеннолетние. Остальные пострадавшие, включая детей, находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнило РИА «Новости».

Медицинскую помощь координирует Федеральный центр медицины катастроф, также запланированы телемедицинские консультации.

Авария произошла утром во вторник, 5 августа, около 07:10 на 228-м километре трассы М-4 «Дон» в Киреевском районе. Автобус, следовавший из ЛНР в Москву, въехал в опору пункта оплаты. В салоне находились 48 человек. По предварительной информации, причиной происшествия стал сильный туман.

На месте работают экстренные службы, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.