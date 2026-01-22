Трое рабочих пострадали при взрыве баллонов на стройке в Москве

РИА «Новости»: в Москве при взрыве баллонов с пропаном пострадали трое рабочих

Трое рабочих получили травмы при взрыве двух баллонов с пропаном во время строительных работ на крыше здания на северо-западе Москвы. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

На улице Нижние Мневники во время строительных работ на крыше здания взорвались два баллона с пропаном. Огонь быстро потушили до приезда пожарных.

«Предварительно, пострадали трое рабочих, от медицинской помощи отказались», — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло на кровле строящегося элитного ЖК «Остров». Очевидцы в Сети поделились кадрами с места происшествия. В пресс-службе управляющей компании также сообщили, что возгорание быстро ликвидировали. Все инженерные системы функционируют в обычном режиме.