Трое подростков в Петербурге отравились неизвестными таблетками в школе

В Санкт-Петербурге трое подростков отравились неизвестными таблетками в школе и потеряли сознание, их госпитализировали. Об этом сообщил телеканал 78.ru .

Подростки отравились неизвестным веществом в одной из школ Красносельского района.

Пострадавших школьников доставили в детскую городскую больницу № 5 имени Филатова. При этом двоих ребят в возрасте 12 и 15 лет сразу отправили в реанимацию, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник телеканала сообщил, что дети употребили в школе неизвестные таблетки и потеряли сознание. Пока не удалось выяснить, что это было за вещество, и как таблетки к ним попали. Проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге третьеклассник случайно ударил ножом старшего брата в область живота, подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, третьеклассника поместили в центр временного содержания малолетних правонарушителей.