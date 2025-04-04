Трое подростков похитили ключи от машины и сбежали из рехаба в Краснодаре
Трое подростков украли ключи от машины сотрудника реабилитационного центра в Краснодаре и сбежали оттуда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Надзорное ведомство проводит проверку и держит ситуацию на контроле.
По информации источника 360.ru, влюбленная парочка решила сбежать из рехаба, потому что им надоело там сидеть. В помощь они взяли еще одного подростка. Уходя от погони, они снесли шлагбаум, чуть не покалечив работника КПП, и попытались скрыться, но попали в аварию. Двоих беглецов задержали, третьего пока ищут.
За что подростки оказались в реабилитационном центре, не сообщается.
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