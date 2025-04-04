Трое подростков похитили ключи от машины и сбежали из рехаба в Краснодаре

Трое подростков украли ключи от машины сотрудника реабилитационного центра в Краснодаре и сбежали оттуда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство проводит проверку и держит ситуацию на контроле.

По информации источника 360.ru, влюбленная парочка решила сбежать из рехаба, потому что им надоело там сидеть. В помощь они взяли еще одного подростка. Уходя от погони, они снесли шлагбаум, чуть не покалечив работника КПП, и попытались скрыться, но попали в аварию. Двоих беглецов задержали, третьего пока ищут.

За что подростки оказались в реабилитационном центре, не сообщается.

Ранее 16-летний москвич получил два года за угон каршеринговой машины и ДТП, в котором по его вине погиб один из его приятелей.