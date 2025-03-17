Московского подростка осудили на два года за угон каршерингового авто

В Москве суд приговорил к двум годам 16-летнего подростка, угнавшего каршеринговую машину. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В августе 2024 года юноша на улице Адмирала Лазарева пробрался в салон авто Nissan Qashqai и с помощью кнопки зажигания завел двигатель. Вместе с подростком находились четверо его приятелей.

Несовершеннолетние начали поездку. На Южнобутовской улице они попали в ДТП. В результате аварии погиб один из пассажиров легковушки. Машина получила сильные повреждения и не подлежит восстановлению.

«Несовершеннолетний осужденный вину в совершении преступления признал», — отметили в прокуратуре.