Трое осужденных сбежали из колонии в Нижнем Тагиле

Трое осужденных вечером 23 декабря сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Сбежавших приговорили к принудительным работам. Но они самовольно покинули территорию учреждения.

«Проводятся разыскные мероприятия», — уточнили в ФСИН.

По данным Telegram-канала Shot, двое из них попались на краже, третьего осудили за уничтожение имущества. Они выломали решетку на окне и пустились в бега. Их отсутствие заметили только в десятом часу вечера.

В ноябре 10 человек ушли в самоволку из воинской части в Новосибирской области. Они покинули населенный пункт за полчаса, выехав из рабочего поселка на такси. Оказалось, это не первый побег молодых людей.