Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Москве, за рулем был подросток | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 23:30 Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Москве, за рулем был подросток Источник 360.ru: трое подростков пострадали при аварии в Москве РИА «Новости»

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На Калужском шоссе в Москве произошла авария с тремя пострадавшими. Все они — несовершеннолетние, сообщил источник 360.ru.

За рулем авто находился 17-летний подросток, у него диагностировали черепно-мозговую травму. У 16-летнго пассажира — ушиб грудной клетки, у еще одного 17-летнего спутника — подозрение на перелом правого бедра.

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В момент аварии взрослых в машине не было. Уточняется, что подростки катались на иномарке Mazda.

Вечером 30 апреля стало известно о ДТП на 2-й Мякининской улице. В аварию попали легковушка Chevrolet и «Газель», перевозившая пассажиров. В результате пострадали восемь человек, на место вызвали три кареты скорой помощи.