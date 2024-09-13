Трое мужчин чуть не сгорели заживо в лифте жилого дома в Кирове

В Кирове трое мужчин чуть не сгорели заживо в лифте из-за того, что один из них поджег себе футболку. Видео происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Компания зашла в лифт, чтобы спуститься с 13-го этажа жилого дома. Один из них достал зажигалку и прямо на себе поджег порванную футболку.

Несколькими этажами ниже одежда загорелась, от нее пошел дым. Судя по видео, один из мужчин закричал — возможно, от боли. На седьмом этаже приятели вывели его на лестничную площадку.

Что произошло дальше и зачем мужчины так поступили, неизвестно. По информации Telegram-канала Baza, поджигатель был пьян.

Официальной информации о происшествии не поступало.

В феврале пьяный житель Челябинска из ревности поджег дом, пытаясь убить подругу и ее семью.