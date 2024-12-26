Трое из пострадавших при крушении самолета азербайджанцев попали в реанимацию

Трое азербайджанцев, пострадавших при крушении самолета в Казахстане, находятся в реанимации. Об этом сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на МЧС.

Министр чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдин Гейдаров отметил, что здоровье остальных пострадавших, за исключением трех человек, оценивается как нормальное.

«Их можно доставить в страну и сейчас. Однако на основании рекомендации медиков в ближайшие дни, возможно, завтра или послезавтра, на родину с учетом психологического состояния будут доставлены пострадавшие с легкими травмами», — сообщил Гейдаров.

Тела всех погибших при крушении самолета AZAL рядом с Актау перевезут в Азербайджан. Для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс Azerbaijan Airlines. Организацией занимаются госорганы Азербайджана и Казахстана.