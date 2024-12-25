Стало известно, куда перевезут тела погибших при крушении самолета в Актау

Тела погибших при крушении самолета в Актау переправят в Азербайджан

Тела всех погибших при крушении самолета AZAL рядом с Актау перевезут в Азербайджан. Об этом сообщили пресс-службы авиакомпании Azerbaijan Airlines и Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики в Telegram-канале авиаперевозчика.

В какой город переправят тела погибших, не уточняли. Для перевозки пострадавших планируется специальный рейс Azerbaijan Airlines. Выживших транспортируют в Баку — если позволит их состояние здоровья.

Организацией всех необходимых для перевозки мер занимаются государственные органы Азербайджана и Казахстана.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) рухнул 25 декабря в Казахстане. На борту находились 67 человек — 62 пассажира и пять членов экипажа.

Погибли 38 человек, еще 29 госпитализировали. В числе пострадавших есть граждане России, в том числе и маленькая девочка. К месту авиакатастрофы прибыли врачи МЧС РФ с медицинским оборудованием.