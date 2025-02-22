Трое детей стали жертвами пожара в Курганской области

МЧС: в Шадринске из-за пожара в частном доме погибли трое детей

В городе Шадринск в Курганской области произошел пожар в частном доме, в огне погибли трое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасателей вызвали соседи, которые обратили внимание на дым.

«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела трех мальчиков: четырехлетних близнецов и трехлетнего ребенка», — отметили в пресс-службе.

На момент ЧП в доме находились еще двое детей. Семилетняя девочка успела вынести четырехмесячного брата, но остальных она не сумела спасти. Когда произошел пожар, родителей дома не было: отец ушел на работу, а мать отправилась в магазин.

Для ликвидации пожара ведомство отправило 37 огнеборцев и 15 единиц техники. Площадь возгорания составляет около 100 «квадратов».

МЧС призвало не оставлять детей одних даже в тех случаях, когда нужно ненадолго выйти из дома.

Ранее крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону. Для тушения огня задействовали 45 специалистов и 13 единиц техники.