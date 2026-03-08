Подросток в Самаре в ночь на 7 марта ушел из дома и не вернулся

Полиция Самары разыскивает 14-летнего подростка, который ушел из дома в ночь на 7 марта и не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Полицейскими разыскивается без вести пропавший 2011 года рождения, который ночью 7 марта ушел из дома, расположенного в Красноглинском районе областного центра, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — отметили в ориентировке.

В сообщении указали, что мальчику на вид 15-16 лет, рост около 155 сантиметров. Подросток был одет в темно-зеленую куртку, серые джинсы и черные кроссовки. Полиция попросила всех, кому что-то известно о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить в органы.

