Трое детей пострадали при пожаре в многоэтажке на юге Москвы

Пожар произошел в квартире в Нагорном районе Москвы, пострадали трое детей. Об этом 360.ru сообщил источник.

Загорелась трехкомнатная квартира в пятиэтажном панельном доме № 84 по Варшавскому шоссе. Пламя охватило мебель и личные вещи на площади 10 квадратных метров.

Пострадали трое детей в возрасте двух месяцев, семи и девяти лет. С признаками отравления продуктами горения их отправили в Филатовскую детскую больницу. Состояние несовершеннолетних на данный момент неизвестно.

Спасатели вывели из дома еще пятерых детей. Сейчас они проверяют квартиру этажом ниже, так как поступила информация, что там может находиться женщина-инвалид.

Два дня назад, 21 октября, мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в Уфе.