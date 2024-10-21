Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в УФе

В Уфе при пожаре в жилом доме эвакуировали 150 человек, один мужчина погиб

В Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме, спасатели эвакуировали 150 человек. При тушении пожара обнаружили погибшего мужчину, сообщила пресс-служба МЧС России.

Квартира загорелась на пятом этаже многоэтажки, расположенной на улице Адмирала Макарова. По данным ведомства, коридоры были заполнены едким дымом.

Пожарные эвакуировали 80 жителей, еще 70 человек самостоятельно вышли на улицы. Пожар охватил площадь 10 квадратных метров, возгорание ликвидировали.

«К сожалению, при тушении обнаружен погибший. Также пострадала женщина, ее госпитализировали», — уточнило ведомство.

В МЧС добавили, что на месте работали 34 сотрудника и 11 единиц техники.

Ранее в башкирском селе Железнодорожный на пожаре погиб 47-летний мужчина. По предварительной информации, причиной возгорания назвали неосторожность при курении.

До этого в Пермском крае в результате пожара в многоквартирном доме погибли трое детей. Огнеборцы обнаружили их тела при тушении возгорания.