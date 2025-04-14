Трое детей пострадали при пожаре в частном доме Курской области

Несовершеннолетние дети из многодетной семьи пострадали при пожаре в частном доме в деревне Большая Карповка. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Пожар вспыхнул в доме многодетной семьи в Советском районе. Сначала огонь охватил пристроенную веранду, а после перекинулся на дом. Внутри в этот момент без родителей находились четверо детей — 17-летний подросток, а также 4-х и 2-х летние дети и двухмесячный младенец.

Увидевший огонь сосед попытался не смог зайти в дом, и, чтобы вытащить ребят, разбил окно.

«Дети получили травмы: у 2-месячного и 2-летнего — ранения лёгкой степени тяжести, у 4-летнего — резаное ранение брюшной стенки», — рассказал Хинштейн.

На данный момент пострадавших детей лечат в местной больнице. Туда направили реанимационную бригаду из областной клинической больницы и детского хирурга.

Врио губернатора добавил, что будет держать ситуацию на контроле.

Ранее в многоквартирном доме в подмосковном Щелкове погиб полуторагодовалый ребенок. На мальчика упала газовая плита.