Полуторагодовалого мальчика насмерть придавило газовой плитой в Щелкове

В Щелкове полуторагодовалый ребенок погиб из-за падения на него газовой плиты

В многоквартирном доме в Щелкове умер полуторагодовалый ребенок. На него упала газовая плита, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В квартире одного из жилых домов на Центральной улице мать погибшего ребенка оставила сына и четырехлетнюю дочку на кухне без присмотра и ушла спать в другую комнату.

Когда женщина проснулась и вернулась к детям, она увидела плачущую девочку и перевернутую рядом с ней электрическую плиту, под которой лежало тело полуторагодовалого сына. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области добавили, что возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели квартиру, назначили судебную экспертизу и изъяли электрическую плиту.

Ранее в результате пожара в Красноярске погибли двое маленьких детей. Их мать в этот момент уходила в магазин. Прибывшие спасатели обнаружили мальчиков с признаками отравления угарным газом. Они скончались в карете скорой помощи.