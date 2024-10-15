Восьмилетний ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в частном доме на Урале

Четыре человека стали жертвами возгорания частного дома в Свердловской области. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, происшествие случилось ночью на улице Красноармейской в поселке Монетный. После тушения огня спасатели обнаружили тела восьмилетнего ребенка и троих взрослых.

Предварительно, причиной пожара стала неисправность печного отопления. Правоохранители инициировали процессуальную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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