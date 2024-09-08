Трое человек погибли в ДТП у крымского села Абрикосово
МВД: двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Крыму
Полицейские начали проверку по факту ДТП в Крыму, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Авария произошла возле села Абрикосово. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Citroen при проезде регулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada.
Citroen, в котором находилась семья из четырех человек, съехал в кювет, перевернулся и загорелся.
«Трое человек погибли, в том числе ребенок, 2015 года рождения», — сообщили в МВД.
Еще двое человек пострадали, их доставили с больницу.
Другая смертельная авария произошла в Очерском районе Пермского края. Водитель легковушки вылетел на полосу «встречку», чтобы совершить обгон, и столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, еще один — пострадал.