Трое человек погибли в ДТП у крымского села Абрикосово

МВД: двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Крыму

МВД России
Фото: МВД России

Полицейские начали проверку по факту ДТП в Крыму, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Авария произошла возле села Абрикосово. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Citroen при проезде регулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada.

Citroen, в котором находилась семья из четырех человек, съехал в кювет, перевернулся и загорелся.

«Трое человек погибли, в том числе ребенок, 2015 года рождения», — сообщили в МВД.

Еще двое человек пострадали, их доставили с больницу.

МВД России
Фото: МВД России
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МВД России
Фото: МВД России
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МВД России
Фото: МВД России
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Другая смертельная авария произошла в Очерском районе Пермского края. Водитель легковушки вылетел на полосу «встречку», чтобы совершить обгон, и столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, еще один — пострадал.

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