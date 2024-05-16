«Трясет до сих». Школьница в Старом Осколе пошла в туалет ТЦ и родила мальчика | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 18:36 «Трясет до сих». Школьница в Старом Осколе пошла в туалет ТЦ и родила мальчика Роды у школьницы в ТЦ Старого Оскола принимала мать Unsplash

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Школьница пришла с матерью за покупками в торговый центр «Европа» в Старом Осколе и родила ребенка в туалете. Об этом 360.ru рассказала тетя новорожденного Татьяна.

«Дочь (родившая девушка — прим. ред.) пришла с мамой за продуктами, на кассе заболел живот, она ушла в туалет, мама приняла роды. Сейчас все уже хорошо, малыш здоров», — поделилась собеседница издания.

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Родился мальчик. Вместе с роженицей младенца доставили в больницу. Как отметила родственница молодой мамы, ребенка однозначно оставят. Родители уже думают над именем.

«Я сначала не поверила, что сегодня родила, меня трясет до сих, мама вообще в шоке», — поделилась Татьяна.

Следственное управление Следственного комитета России по Белгородской Области проведет проверку по факту происшествия.

«По результатам мониторинга СМИ организована проверка. В ее рамках будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали 360.ru в пресс-службе.

Ранее в Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете торгового центра. После школьница вместе со своим 18-летним возлюбленным завернули ребенка в футболку и выбросили в ближайшем лесу.