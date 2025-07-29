Годовалый ребенок прокусил кобру в Индии

Кобра обвилась вокруг руки годовалого ребенка в Индии. Мальчик укусил рептилию, сообщило Independent.

По данным издания, змея внезапно схватила ребенка в доме, родные сразу бросились ему на помощь. Однако, мальчик смог сам защитить свою жизнь — он укусил кобру. Рептилия умерла.

После этого ребенок потерял сознание. Его доставили в центр первичной медико-санитарной помощи, а оттуда перевели в больницу Государственного медицинского колледжа в Беттиа.

Выяснилось, что яд кобры оказал слабое воздействие, поэтому своевременное медицинское вмешательство спасло жизнь ребенку. Сейчас состояние пострадавшего стабильное. Он остается под наблюдением врачей.

Ранее работник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой африканской змеи. Рептилия напала на 35-летнего мужчину во время кормления.