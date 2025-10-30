Три студента пострадали при стрельбе в колледже Москвы

В одном из корпусов колледжа Московского транспорта произошла стрельба, сообщил Telegram-канал «112» . По предварительным данным, один из студентов случайно выстрелил из сигнального пистолета во время занятия.

Все произошло в здании учебного заведения на Каланчевской улице. Источники издания уточняют, что 16-летний учащийся полез в рюкзак и случайно произвел выстрел. В результате молодой человек получил ожог руки, а двух его одногруппников оглушило.

На место прибыли медики, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в поселке Першино в Челябинской области несколько людей в черном вышли из машины и начали преследовать человека. Потом раздались выстрелы, а затем мужчины напали на жертву, избили палками и скрылись с места ЧП.