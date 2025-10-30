Три студента пострадали при стрельбе в колледже Москвы
«112»: в колледже Мостранса студент выстрелил из пистолета, трое пострадали
В одном из корпусов колледжа Московского транспорта произошла стрельба, сообщил Telegram-канал «112». По предварительным данным, один из студентов случайно выстрелил из сигнального пистолета во время занятия.
Все произошло в здании учебного заведения на Каланчевской улице. Источники издания уточняют, что 16-летний учащийся полез в рюкзак и случайно произвел выстрел. В результате молодой человек получил ожог руки, а двух его одногруппников оглушило.
На место прибыли медики, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
