Три столичных аэропорта временно закрыли

Власти временно ограничили работу сразу трех столичных аэропортов. Самолеты не принимают во Внуково, Домодедово и Жуковском, сообщил представитель Росавиации в официальном Telegram-канале.
Внуково перестал принимать самолеты еще в 23:43. В пресс-службе аэропорта указывали, что это решение принято «по независящим от нас причинам». Информационные каналы сообщали о плане «Ковер» в этой воздушной гавани.
Почти сразу же после закрытия аэропортов ситуацию прояснил мэр Москвы Сергей Собянин. Он объяснил, что ПВО отбили атаку беспилотника на подлете к российской столице.
Обломки беспилотника рухнули на землю. К ним уже прибыли сотрудники экстренных служб.
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