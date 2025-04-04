Три столичных аэропорта временно закрыли

Власти временно ограничили работу сразу трех столичных аэропортов. Самолеты не принимают во Внуково, Домодедово и Жуковском, сообщил представитель Росавиации в официальном Telegram-канале .

Внуково перестал принимать самолеты еще в 23:43. В пресс-службе аэропорта указывали, что это решение принято «по независящим от нас причинам». Информационные каналы сообщали о плане «Ковер» в этой воздушной гавани.

Почти сразу же после закрытия аэропортов ситуацию прояснил мэр Москвы Сергей Собянин. Он объяснил, что ПВО отбили атаку беспилотника на подлете к российской столице.

Обломки беспилотника рухнули на землю. К ним уже прибыли сотрудники экстренных служб.