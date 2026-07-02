Три случая наезда поезда на пешеходов произошли в Челябинской области за неделю

За менее чем неделю в Челябинской области зафиксировано три случая, когда люди попали под поезд. Два из них закончились смертельным исходом.

Первое происшествие случилось 27 июня на перегоне Сулея — Кукшик, где под поезд попали две женщины. Одна из них погибла, а вторую доставили в больницу с травмами.

Второй случай произошел 1 июля в районе станции Чернявская в Красноармейском округе. По сообщению пресс-службы Центрального МСУТ СК России, 22-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Она получила смертельные травмы.

Во всех случаях на места происшествий выезжали следователи для выяснения обстоятельств случившегося.