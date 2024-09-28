Шахтеров эвакуировали из рудника «Скалистый» в Норильске из-за пожара

Эвакуацию работников рудника «Скалистый» провели в Норильске из-за пожара. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы, на поверхность подняли 355 шахтеров. Очаг возгорания находится на глубине в 800 метров.

Данные об эвакуации шахтеров подтвердил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Заполярного филиала компании «Норникель». Там отметили, что весь находившийся на смене персонал вывели на поверхность. По предварительным данным, никто из шахтеров не погиб и не пострадал.

«Прибывшие подразделения ВГСЧ МЧС России задействованы в локализации задымления. На месте создана комиссия, причины произошедшего выясняются», — заявили в пресс-службе.

Данных о площади, по которой распространилось пламя, в пресс-службе не предоставили.

В конце октября прошлого года в пожаре на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана погибли 45 шахтеров. Предварительной причиной возникновения возгорания назвали взрыв газа. В тот момент под землей находились 252 горняка, из которых на поверхность подняли только 205.