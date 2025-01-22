Три рейса задержали на прилет и вылет в аэропорту Ноябрьска из-за непогоды

Непогода на Ямале внесла коррективы в работу аэропорта Ноябрьска — три рейса задержали на прилет и вылет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет, который должен был вылететь из Салехарда в 09:40 (07:40 по московскому времени), до сих пор не поднялся в воздух, новое время вылета уточняется. В самом Ноябрьске перенесли обратный рейс с 11:40 на 17:30, а также рейс в Сочи с 15:40 на неустановленное время.

Новоуренгойская транспортная прокуратура следит за тем, чтобы права пассажиров соблюдались. Пассажирам, чьи права нарушают, рекомендовали обращаться по телефону к дежурному по надзорному ведомству.

Ранее снегопад, обрушившийся на Санкт-Петербург в ночь на 12 января, вызвал проблемы в работе аэропорта Пулково. Всего за день задержали около 90 рейсов, воздушная гавань несколько раз приостанавливала прием и выпуск самолетов.