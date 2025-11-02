Три рейса в Самару ушли на запасной аэродром

Росавиация: три самолета, следовавших в Самару, отправили на запасной аэродром

Три самолета, летевших в Самару, были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме из-за ограничений в работе аэропорта Курумоч. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее сообщалось о временных ограничениях в работе аэропортов Пензы и Самары.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушли три самолета, выполнявших рейсы в Самару», — говорится в сообщении.

Пилоты, диспетчеры и службы аэропортов сделали все возможное для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов также вводили в аэропортах Геленджика, Краснодара, Сочи, Оренбурга и Уфы. В период их действия на запасные аэродромы также ушли два самолета, выполнявших рейсы в Сочи, и один самолет, выполнявший рейс в Оренбург.

В ночь на 2 ноября российские системы ПВО сбили 164 беспилотника Украины в различных регионах страны. Больше всего дронов уничтожили над Черным морем — 39 штук. Еще 32 БПЛА ликвидированы над Краснодарским краем, 26 — над Крымом, 20 — над Брянской областью.