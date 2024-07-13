Три ребенка пострадали из-за взрыва газового баллона в Подмосковье

Прокуратура: пять человек получили ожоги из-за взрыва в Ступине

Пресс-служба прокуратуры Московской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Газовый баллон взорвался во время его установки в частном жилом доме в деревне Савиново городского округа Ступино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Из-за взрыва ожоги получили пять человек: двое взрослых и три ребенка. Пострадавших доставили в больницу, СК возбудил уголовное дело. Ход расследования и его результаты взяла на контроль прокуратура.

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», двое детей после взрыва попали в реанимацию. В критическом состоянии находится их отец — 32-летний мужчина получил ожоги 80% тела.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Псковской области. Из-за ЧП пострадали два человека.

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