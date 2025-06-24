Три работника свинофермы в Хакасии погибли в резервуаре с отходами

Сотрудники свинокомплекса в Большемуртинском районе погибли во время проведения работ в очистных сооружениях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла в дневное время. На территории АО «Свинокомплекс Красноярский» переполнился резервуар с жидкими отходами животноводства. Мужчины вызвали сотрудников обслуживающей организации и до приезда специалистов решили начать откачку септика самостоятельно.

Спустя некоторое время после того, как они спустились в резервуар с отходами, им стало плохо. Трое мужчин потеряли сознание и скончались на месте, еще один смог выбраться. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Причиной смерти работников предприятия, по предварительным данным, стало отравление воздухом с высоким содержанием аммиака.

Следователи возбудили дело по статье о нарушении правил труда, которые повлекли смерть трех сотрудников. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее на северо-востоке Москвы рабочие отравились газом во время демонтажа водосточных труб в коллекторе.