Рабочие отравились газом в колодце на северо-востоке Москвы

Рабочие во время демонтажа водосточных труб в коллекторе на северо-востоке Москвы отравились газом. Об этом 360.ru сообщил источник.
ЧП произошло в районе Останкино, на Сельскохозяйственной улице. Трое работников спустились в трехметровый колодец, где надышались ядовитыми испарениями. Двое из них находятся без сознания, состояние третьего неизвестно.
Пострадавших извлекли на поверхность, скорая помощь проводит необходимые реанимационные действия. Специалисты проверили загазованность коллектора и обнаружил превышение по фтороводороду.
Ранее в Башкирии во время проведения работ с узлом водоснабжения в колодце на ферме один человек погиб, еще трех госпитализировали в тяжелом состоянии после отравления газом.
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