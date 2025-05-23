Рабочие отравились газом в колодце на северо-востоке Москвы

Рабочие во время демонтажа водосточных труб в коллекторе на северо-востоке Москвы отравились газом. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в районе Останкино, на Сельскохозяйственной улице. Трое работников спустились в трехметровый колодец, где надышались ядовитыми испарениями. Двое из них находятся без сознания, состояние третьего неизвестно.

Пострадавших извлекли на поверхность, скорая помощь проводит необходимые реанимационные действия. Специалисты проверили загазованность коллектора и обнаружил превышение по фтороводороду.

Ранее в Башкирии во время проведения работ с узлом водоснабжения в колодце на ферме один человек погиб, еще трех госпитализировали в тяжелом состоянии после отравления газом.