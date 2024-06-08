Три охранника с дубинками загнали москвича на крышу на Космодамианской набережной

Источник 360.ru: москвич залез на крышу, убегая от охранников в Замоскворечье

Мужчина забрался на крышу здания на Космодамианской набережной в Москве, убегая от охранников с дубинками. О ЧП сообщил источник 360.ru.

Погоня с последующей вылазкой на крышу произошла в доме 52, строение 6, уточнил собеседник 360.ru. По его информации, на кровлю здания человек проник через ресторан.

Следовавшие за ним охранники пытаются заставить молодого человека слезть. Все обстоятельства потасовки уточняются.

Источник обратил внимание, что по этому адресу располагается пятизвездочный отель «Свиссотель Красные Холмы».