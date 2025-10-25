Белые медведи закошмарили полярников у мыса Челюскин

По его данным, ученые уже успели привыкнуть к визитам животных. Полярники рассказали, что медведи появляются часто, «как голуби в любом городе». Обычно хищники приходят ночью и рыскают по территории станции в поисках еды.

У ученых есть несколько устройств для отпугивания непрошенных гостей: «Сигнал охотника», от которого возникает хлопок с огоньком, и издающий мощный звук «Гром». Также медведей хорошо отгоняют собаки, добавили полярники.

Ранее два медведя набросились на спортсмена, который готовился в Японии к ультрамарафону. В окрестностях города Миоко один их хищников укусил плечо бегуна в плечо, едва не оторвав руку. Несмотря на сильное ранение, спортсмен смог сам добраться до больницы.