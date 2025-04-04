Три машины сгорели дотла после поджога в московском Измайлово

В Москве в Измайлово из-за поджога сгорели три автомобиля

Неизвестный спалил три легковые машины в Москве в районе Измайлово. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

Происшествие случилось на Парковой улице. По словам очевидца, подожгли только один автомобиль, позже огонь перешел на другие два.

«Полицейские посмотрели по видеокамерам и увидели как человек поджег машину и ушел. Пострадало три машины», — заявил очевидец в беседе с 360.ru.