Три машины сгорели дотла после поджога в московском Измайлово

Неизвестный спалил три легковые машины в Москве в районе Измайлово. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.
Происшествие случилось на Парковой улице. По словам очевидца, подожгли только один автомобиль, позже огонь перешел на другие два.
«Полицейские посмотрели по видеокамерам и увидели как человек поджег машину и ушел. Пострадало три машины», — заявил очевидец в беседе с 360.ru.
По его словам, поджог устроили примерно в 3:40. На фото видно, что на место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб, огонь уже потушили.
Ранее женщина в Новосибирской области попыталась отомстить бывшему возлюбленному и подожгла его машину. Мужчина сидел внутри и успел выбежать на парковку. После происшествия поджигательницу задержали и возбудили уголовное дело.
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