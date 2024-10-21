Три грузовика столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве. Есть пострадавший

Три грузовых автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Молжаниновском районе Москвы. Известно об одном пострадавшем, сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, один из грузовиков съехал на обочину и сбил рекламный щит. Еще два перегородили проезжую часть и наземный пешеходный переход. Автомобили в сторону области движутся только по одной полосе из трех.
Два из трех автомобилей перевозили асфальтовую крошку. Она не рассыпалась при аварии. Топливо на проезжую часть тоже не вытекло. На месте работают скорая помощь и полиция.
Ранее два грузовых автомобиля столкнулись и загорелись на Горьковском шоссе в черте Ногинска. При этом обоим водителям удалось остаться в живых.
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