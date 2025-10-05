Три грузовика сгорели на бетонном заводе в Северном Медведкове

В районе Северное Медведково на северо-востоке Москвы на бетонном заводе загорелись три автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.

Огонь охватил две бетономешалки и один насос на Чермянском проезде. Пламя распространилось на 20 квадратных метров.

Накануне на северо-востоке Москвы в районе Бибирево иномарка врезалась в дерево и полностью сгорела. ДТП случилось на улице Корнейчука в районе дома № 41А. Никто не пострадал.

До этого машина Kia выехала на встречную полосу на Афанасьевском шоссе и врезалась в грузовик. Четыре человека погибли на месте, еще одного увезла скорая.