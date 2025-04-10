Застрявшую в решетке вольера собаку спасли в Шаховской

Сотрудники «Мособлпожспаса» в среду, 9 апреля, спасли собаку, застрявшую в решетке вольера. Немецкая овчарка протиснула голову между прутьями и не смогла самостоятельно выбраться.

Спасателей вызвала жительница деревни Судислово муниципального округа Шаховская. Она рассказала, что попыталась помочь питомцу, но не преуспела.

Специалисты, приехавшие на место, разжали решетку вольера гидравлическими ножницами и освободили животное.

«Ветеринарная помощь собаке не потребовалась. Во время спасательной операции пес не был агрессивно настроен, как будто понимал, что ему помогают», — рассказал спасатель Сергей Топал.

По его словам, хозяйка овчарки поблагодарила работников службы за профессионализм.