Три фуры и «Газель» попали в жуткое ДТП под Новосибирском: есть погибший

Один человек погиб в ДТП с тремя фурами и «Газелью» в Новосибирской области

В массовом ДТП с фурами в Новосибирской области погиб водитель «Газели». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, 23.09.2025 года около 08:00 на 1180-м километре автодороги Р-254 на территории Барабинского района произошло столкновение четырех транспортных средств: трех фур и „Газели“», — заявили в ведомстве.

Из-за случившегося загорелись «Газель» и одна фура. Сейчас пожар потушили. Водитель первой скончался. На место прибыли госавтоинспекторы и следователи. Другие обстоятельства происшествия уточняют.

