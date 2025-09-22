Подросток на иномарке устроил массовую аварию с пострадавшими в Тюменской области

Массовая авария произошла на 109-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Тюменской области.

Согласно данным ведомства, 17-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Honda. Затем транспортное средство отбросило на ВАЗ-21124.

Выяснилось, что предполагаемый виновник ДТП, а также автомобилист, управлявший отечественной легковушкой, не имели водительских прав. В результате аварии пострадали два человека: 16-летняя девушка из Toyota и 14-летняя девочка из ВАЗа.