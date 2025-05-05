Три девушки-подростка отравились водкой и наркотиками на концерте в Петербурге

«Mash на Мойке»: три девушки-подростка отравились на концерте в ночном клубе

Три девушки-подростка и взрослый мужчина попали в больницу с отравлением после концерта рэперов Kai Angel и 9mice в ночном клубе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Предположительно, одну из пострадавших угостили в очереди водкой, у другой с собой была ампула с мефедроном. Госпитализированный мужчина тоже отравился спиртным.

В апреле 15-летняя школьница чуть не погибла в Забайкальском крае, наглотавшись таблеток для похудения. Девушка растет в благополучной семье, но переживала из-за лишнего веса, в то время как реклама обещала сбросить не меньше пяти килограммов за месяц.

Таблетки никто не регистрировал, и от них множество побочных эффектов. После происшествия их начали блокировать на маркетплейсах.