Три девочки-подростка надругались над пятиклассницей в психбольнице Петербурга

Мать пятиклассницы из Петербурга обратилась в полицию. Она рассказала, что в психиатрической клинике трое подростков домогались ее дочери, сообщил 78.ru .

По предварительным данным, вечером 5 июня в палате детского психиатрического учреждения трое несовершеннолетних напали на пятиклассницу. После сигнала отбоя к школьнице зашли три девочки из соседней палаты. Одна из них попыталась совершить насильственные действия, а остальные наблюдали.

Пострадавшая уже второй месяц находится в психиатрической больнице из-за последствий травли от сверстников.

В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия в детской больнице.

«Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям персонала больницы также будет дана правовая оценка», — уточнили в СК.

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