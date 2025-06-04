Изнасилованную на камеру девушку-инвалида похоронили на Урале

В Карпинске на севере Свердловской области прошли похороны Анастасии Поляковой. Ее тело нашли в реке Турья через месяц после изнасилования и побоев, сообщил E1.RU .

«Отец ее пришел, но заходить внутрь не стал, остался около дверей. Бабушка тоже была, плакала. Организацией похорон и сбором средств занималась ее подруга Екатерина. В церкви отпевать не будут», — рассказал местный житель.

Девушку похоронили рядом с матерью, которая умерла несколько лет назад. Полякову нашли в реке через несколько дней после исчезновения. Незадолго до этого она жаловалась на угрозы со стороны мучителей — люди, надругавшиеся над ней на камеру, обещали ее убить.

Поляковой было 24 года, она имела инвалидность из-за психических особенностей. Главная подозреваемая в насильственных действиях сексуального характера и побоях, находится под домашним арестом. Мужчина, который снимал издевательства, на свободе.

Муж подозреваемой заявил Ura.ru, что поможет покрыть расходы на похороны. По его словам, супруга раскаялась в издевательствах.