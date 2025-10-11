Три человека задохнулись в легковушке на заправке в Иркутской области

На заправке в Иркутской области в автомобиле Lada Kalina обнаружили трех мужчин. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash .

ЧП произошло в поселке Магистральный в Казачинско-Ленском районе. Случайные прохожие вызвали скорую и полицию.

«Предварительно, погибшие отравились угарным газом, заснув в машине», — указали в публикации.

В Подольске в конце сентября во время пожара в квартире отравились два брата двух и четырех лет. Возгорание не было масштабным, но из-за закрытых окон в помещении скопился угарный газ. Прибывшие на место спасатели не смогли реанимировать мальчиков. В СК сообщили, что мать задержали — она оставила детей одних и закрыла на ключ.