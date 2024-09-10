Три человека стали жертвами ДТП с автобусом на трассе «Лена» в Якутии

Перевозивший пассажиров из аэропорта якутского города Чульман в город Алдан автобус с 31 пассажиром перевернулся на федеральной автодороге «Лена». От полученных травм на месте погибли три человека, 29 — получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Якутии .

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и автобус съехал с трассы. В этот момент в салоне находились 32 человека, включая водителя.

«В результате происшествия трое погибли, 29 пассажиров получили различные телесные повреждения», — заявили в пресс-службе.

В МВД подчеркнули, что детей в автобусе в момент аварии не было.

В обстоятельствах и причинах аварии сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Республиканская прокуратура уточнила, что в аварию попал автобус марки Higer. Ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при пассажирских перевозках. Собственную проверку начали следователи, которые по ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувший понедельник, 9 сентября, пермские следователи завели уголовное дело после столкновения автобуса, перевозившего учеников спортивной школы, с грейдером. По данным криминалистов, водитель не справился с управлением на гравийной дороге и врезался в ехавший в попутном направлении специальный транспорт. В салоне находились 12 пассажиров, включая тренера и взрослых, сопровождавших юных спортсменов.