Три человека сгорели в частном доме в Пензенской области | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 08:04 Три человека сгорели в частном доме в Пензенской области МЧС: три человека погибли при пожаре в частном доме в Пензенской области Пресс-служба МЧС

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В ночь на понедельник, 6 мая, в селе Наскафтым Пензенской области произошел пожар. Загорелся частный дом, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 00:16. В доме, расположенном в Шемышейском районе, произошло возгорание на площади 40 квадратных метров.

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Прибывшие на место спасатели начали тушить огонь. При разборе завалов они нашли тела двух мужчин 54 и 56 лет, а также женщины 58 лет. Согласно предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Накануне вечером крупный пожар произошел на турбазе на Кубани. Там огонь охватил 1000 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.