Три человека провалились под землю в Удмуртии

Две женщины и мужчина провалились под землю в Сарапуле в Удмуртской Республике. Об этом написал Telegram-канал «112» .

Инцидент произошел на набережной. Под ногами пешеходов образовался провал.

«Грунт и тротуарная плитка, а следом и три человека, полетели в неизвестность. Пострадавших достали», — сообщили авторы канала.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Расследованием занялся Следственный комитет.

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