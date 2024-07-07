Три человека пропали при затоплении катера на реке Амур в Хабаровске

На реке Амур в Хабаровске затонул катер. Пропали три человека, находившиеся на борту. От этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

«При затоплении судна три человека пропали. Остальные спаслись, им уже оказана медицинская помощь», — уточнил собеседник телеканала.

Всего на катере было пять человек. В районе проводятся поисково-спасательные работы.

В начале июня катер столкнулся с причалом и затонул у берегов Стамбула в районе Кадыкей. Спасатели эвакуировали с тонущего судна 10 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

Зимой в Таиланде, недалеко от Пхукета затонула яхта с шестью туристами из России. Всего на борту было девять человек. Всех удалось спасти.

Прошлым летом лодка с шестью пассажирами перевернулась в Кронштадте. В результате один человек погиб.