Катер затонул у берегов Стамбула

Береговая охрана Турции: у Стамбула катер столкнулся с причалом и затонул

Фото: Unsplash

Катер затонул у берегов Стамбула ночью 2 июня после столкновения с причалом. Спасатели эвакуировали десятерых пассажиров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

Авария произошла у берегов района Кадыкей. Катер врезался в причал Хайдарпаша и начал стремительно уходить под воду.

«Находившиеся на борту запросили помощь. Наши спасатели на лодках эвакуировали десять пассажиров», — передала береговая охрана.

В результате происшествия никто не пострадал.

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