Три человека пострадали в ДТП в Марьино

На Новомарьинской улице в Москве столкнулись Mercedes и Hyundai. Как сообщил источник 360.ru, одна из машин задымилась, прохожие пытались достать из салона людей.
На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы. Две полосы движения в сторону улицы Верхние Поля перекрыли.
Как стало известно позже, пострадали три человека: оба водителя и один пассажир Mercedes. В распоряжении 360 оказалось видео с места происшествия.
В этот же вечер ДТП с участием трех автомобилей и городского автобуса произошло в московском районе Южное Бутово. Автомобили задели фонарь. Есть пострадавшие.
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