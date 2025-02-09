Три человека пострадали в ДТП в Марьино

Источник 360.ru: две легковушки столкнулись в Марьино, пострадали три человека

На Новомарьинской улице в Москве столкнулись Mercedes и Hyundai. Как сообщил источник 360.ru, одна из машин задымилась, прохожие пытались достать из салона людей.

На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы. Две полосы движения в сторону улицы Верхние Поля перекрыли.

Как стало известно позже, пострадали три человека: оба водителя и один пассажир Mercedes. В распоряжении 360 оказалось видео с места происшествия.

В этот же вечер ДТП с участием трех автомобилей и городского автобуса произошло в московском районе Южное Бутово. Автомобили задели фонарь. Есть пострадавшие.