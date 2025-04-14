Три человека пострадали в ДТП с участием такси в Петербурге

Авария с участием такси произошла на Торжковской улице в Санкт-Петербурге накануне вечером. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Автомобиль OMODA врезался в Hyundai Solaris — последний при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречной машине.

«В ДТП травмы получили водитель такси и двое его пассажиров — мужчина 43 лет и 32-летняя женщина, а также 24-летний пассажир ОМОDA», — заявили в полиции.

Правоохранители организовали проверку по факту аварии. Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах ДТП.

На Камчатке произошла авария с участием легковушки и рейсового автобуса. Спасатели с помощью гидравлического инструмента вытащили из машины пострадавших мужчину и женщину, их передали врачам скорой помощи.