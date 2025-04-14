Три человека пострадали в ДТП с участием такси в Петербурге

Авария с участием такси произошла на Торжковской улице в Санкт-Петербурге накануне вечером. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Автомобиль OMODA врезался в Hyundai Solaris — последний при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречной машине.
«В ДТП травмы получили водитель такси и двое его пассажиров — мужчина 43 лет и 32-летняя женщина, а также 24-летний пассажир ОМОDA», — заявили в полиции.
Правоохранители организовали проверку по факту аварии. Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах ДТП.
На Камчатке произошла авария с участием легковушки и рейсового автобуса. Спасатели с помощью гидравлического инструмента вытащили из машины пострадавших мужчину и женщину, их передали врачам скорой помощи.
Это не главное: в РПЦ высказались о многочисленных рецептах пасхальных куличей
Депутат Мособлдумы навестила бывших узников концлагерей в Павловском Посаде
Инновационные технологии охраны здоровья показали в Дубне главе ФМБА
Музыкальное шоу с необычными дуэтами артистов состоялось в Кремле
ВС России ударили по штабу украинских командиров в Сумах
Бойцам СВО из Павловского Посада передали 84 двухъярусных кровати
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте