Три человека пострадали в ДТП с такси на СВХ

Источник 360.ru: такси и легковушка столкнулись в Москве, пострадали трое

Три человека пострадали при столкновении такси и легковушки на Северо-Восточной хорде в Москве. Подробности 360.ru сообщил источник.

Пострадали двое водителей и один пассажир такси. Их передали медикам.

«Перекрыты три полосы [движения] из четырех», — уточнил источник.

Причина аварии пока неизвестна.

Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО», авария произошла возле станции «Лихоборы» по направлению в сторону Химок. Судя по кадрам, размещенным в Сети, машины получили сильные повреждения.

Ранее крупная массовая авария произошла на трассе «Холмогоры». Столкнулись минимум семь грузовиков и легковушек. ДТП парализовало движение на дороге на несколько часов.