Массовую аварию на трассе «Холмогоры» сняли на видео

Видео 360.ru: на трассе «Холмогоры» столкнулись более 10 машин

Появились кадры с места массовой аварии под Сергиевым Посадом. Фото и видео 360.ru прислала очевидица происшествия. Она рассказала, что в аварию попали больше 10 автомобилей.

«Судя по машинам, я думаю, есть пострадавшие», — сообщила собеседница 360.ru.

На кадрах видно, что повреждения получили несколько грузовиков и легковушек. Одна из фур перевернулась. На дороге разбросаны коробки и пластиковые окна, которые, видимо, везла одна из машин.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что авария произошла на 59-м километре трассы М8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе.

«По предварительной информации, на дороге столкнулись семь транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении в сторону столицы», — передали в пресс-службе.

В ДТП пострадал 15-летний пассажир одной из машин. Причины аварии пока не установлены.

Ранее очевидцы происшествия рассказывали, что из-за аварии на дороге возникли большие заторы. В пробках водители простояли больше часа.